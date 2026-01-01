Служебният премиер Андрей Гюров и служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков проведоха среща с представители на Българската петролна и газова асоциация като част от поредица срещи, които правителството провежда във връзка с изготвянето на цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените заради поскъпването на горивата след началото на кризата в Близкия изток. Това съобщиха от правителствената пресслужба в публикация във Facebook.

По време на разговора е станало ясно, че към момента няма опасност от недостиг на горива. Това гарантира непрекъсваемост на доставките на стоки и услуги за потребителите и земеделските производители също няма да изпитат затруднения на прага на стопанския цикъл.

Гюров запозна участниците в срещата с пакета от мерки, който правителството подготвя с цел да се противодейства на повишаването на цените по веригата. Той припомни, че страната разполага с възможности в рамките на удължителния бюджет, който ще действа до приемането на държавен бюджет за 2026 година.

Представителите на асоциацията поставиха въпроса за изтичащия срок на дерогацията, която България получи за дружествата от групата на „Лукойл“ в страната ни. Служебният министър-председател увери, че всички необходими стъпки за удължаване на дерогацията са предприети и работата по договарянето е непрекъсната, посочват от пресслужбата.

Гюров посочи, че откритият диалог с представителите индустрията ще продължи и призова за тяхната активност, под формата на предложения.

Вчера, 24 март, беше третият пореден ден, в който цената на дизела на дребно беше 1,60 евро. От днес мярката в подкрепа на най-нуждаещите се физически лица в размер на 20 евро на месец е активна, обяви по-рано днес служебният министър на финансите Георги Клисурски на брифинг в Министерския съвет.