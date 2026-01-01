Руското разузнаване официално е предложило да инсценира опит за покушение срещу Орбан, за да му помогне да спечели изборите, пише Deutsche Welle . Какво още научихме от скандала между Брюксел и Будапеща?

"Изключително тревожни", така Европейската комисия определи медийните съобщения, че представители на Унгария са разкривали конфиденциална информация от министерски срещи в Брюксел пред Москва. "Очакваме унгарското правителство да даде обяснения", заяви говорителка на Европейската комисия.

"Вашингтон пост", позовавайки се на източници от службите за сигурност на ЕС, съобщи, че унгарският външен министър Петер Сиярто "редовно" разговарял по телефона със своя руски колега Сергей Лавров по време на почивките между срещите на външните министри на ЕС, за да докладва "на живо" за обсъжданите теми.

Русия е планирала да исценира атентат срещу Орбан?

Американският вестник разказа и за предполагаема подкрепа от страна на руското външно разузнаване за текущата предизборна кампания на министър-председателя Виктор Орбан. Според информацията на "Вашингтон пост" руското разузнаване официално е предложило да промени "парадигмата на кампанията", като инсценира опит за покушение срещу унгарския министър-председател, за да се подчертае "ролята му на жертва". "Подобен инцидент може да промени възприятията за кампанията - от рационалната сфера на социално-икономическите въпроси към емоционалната", свързана със съчувствието към Орбан, както и сигурността, стабилността и защитата на политическата система, пишат оперативните служители на руското разузнаване в доклад, цитиран от "Вашингтон пост".

Самото предположение, че може да бъде инсцениран атентат срещу Орбан, подчертава колко много е заложено на карта за Москва в унгарските избори, пише американската медия и припомня как стрелбата срещу Доналд Тръмп по време на кампанията през юли 2024 година консолидира подкрепата за него.

Туск: Новината "не бива да изненадва никого"

Германското правителство също говори за "много, много сериозни" обвинения. Опозицията в Унгария дори определи разкритията като "държавна измяна". През април управляващата партия на Орбан е заплашена от електорална загуба, опозицията в лицето на партията на Петер Магяр "Тиса” в момента води убедително в социологическите проучвания.

Според министър-председателя на Полша Доналд Туск полското правителство отдавна подозира, че Унгария предава информация от ЕС на Русия. Туск заяви, че новината "не бива да изненадва никого". В публикация в платформата Х той написа, че "отдавна са подозирали това".

Още през октомври миналата година се появиха съобщения за унгарска шпионска мрежа в Брюксел. Според известната информация Унгария е упражнявала натиск върху свои граждани, работещи за ЕС, да извършват шпионска дейност в продължение на години, пише АРД. Твърди се, че тайните агенти са действали в Брюксел в периода 2012–2018 г., представяйки се за дипломати от постоянното представителство на Унгария.

Орбан ще разследва "подслушване” на телефона на Сиярто

Сиярто определи твърденията като "конспиративни теории” и "фалшиви новини". В отговор министър-председателят Виктор Орбан заяви, че телефонните разговори на външния му министър са били подслушвани. Унгарският министър на правосъдието ще разследва този "сериозен удар срещу Унгария".

Орбан обяви разследването, след като проправителственото издание "Мандинер" публикува статия, в която се твърди, че чуждестранни разузнавателни служби са подслушвали Сиярто с помощта на унгарския журналист Саболч Пани. Статията съдържаше аудиозапис на разговор между Пани и негов източник. Пани коментира пред британския "Гардиън", че това е "клеветническа кампания, която цели да ме дискредитира". По думите на журналиста унгарското правителство е сложило подслушвателни устройства, за да запише разговора му, когато е разбрало, че той работи по разкритието на връзката на Сиярто с Кремъл.

Саболч Пани е един от най-популярните разследващи журналисти в Унгария, който се ангажира с изсветляването на руското влияние в унгарската политика. През 2024 г. Пани разкри, че бившият словашки премиер Петер Пелегрини се опитвал да се свърже с Москва чрез посредничеството на Виктор Орбан. Според разследването на Пани тогава Орбан е дал задача да осъществи връзката на Сиярто, който трябвало да се свърже със Сергей Лавров. Журналистът споделя, че по-рано е установил, че мобилният му телефон се следи от шпионския софтуер "Пегас".

Орбан продължава да блокира ЕС в интерес на Русия

Будапеща е най-близкият съюзник на Москва в Европейския съюз. Виктор Орбан многократно е блокирал санкциите на ЕС срещу Русия. В момента той - заедно със Словакия, възпрепятства отпускането на заем от 90 млрд. евро за Украйна, който беше одобрен от държавните лидери през декември.

Унгарският премиер беше подложен на остра критика по време на срещата на върха на ЕС през миналата седмица. Германският канцлер Фридрих Мерц обвини Орбан в "грубо нарушение на лоялността към държавите-членки" и заплаши, че действията му "ще имат последици".