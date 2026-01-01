Европейската комисия очаква от Будапеща пояснения по повод твърденията, че Унгария споделя информация от срещите на Съвета на ЕС с Москва, каза днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси.

Съобщенията, че унгарският външен министър (е предавал данни от закритите европейски срещи), са много тревожни, посочи говорителят. Той отбеляза, че въпросът за доверието е основен за работата на ЕС, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Очакваме унгарското правителство да внесе уточнения, засега става дума за твърдения, добави говорителят. Има различни правила за класификация на различните видове документи на ЕС, поясни той.

Според няколко световни медии унгарският министър Петер Сиярто е предавал към Москва "в реално време" съдържанието на разговорите на своите европейски колеги при закрити врата. Според в. "Вашингтон пост" унгарското правителство отдавна е информирало Русия за обсъжданията в ЕС по деликатни въпроси.