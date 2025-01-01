Унгария ще гарантира, че руският президент Владимир Путин ще може да влезе в страната за среща в Будапеща с американския президент Доналд Тръмп и след това безпрепятствено да отпътува, заяви унгарският външен министър Петер Сиярто.

"Няма нужда от каквито и да било консултации по този въпрос, ние сме суверенна държава. Ще приемем Путин с уважение, ще осигурим домакинство за срещата и добри условия за преговори с американския президент", подчерта Петер Сиярто, предава БНР . Срещу Владимир Путин е издадена заповед за арест от Международния наказателен съд, но Унгария вече е в процедура по напускане на тази институция.

"Всяка среща, която придвижва Украйна към справедлив и траен мир, е добре дошла", коментира официален представител на Европейската комисия и уточни, че руският президент Путин и външният министър Лавров имат замразени сметки в Европейския съюз, но не и забрана за пътуване в Общността.

Намеренията са срещата на върха в Будапеща да се състои през следващите две седмици, като предстои датата да бъде уточнена в разговори между руския външен министър и американския държавен секретар.

Американският президент Доналд Тръмп ще приеме днес в Белия дом украинския си колега Володимир Зеленски, който очаква отговор на искането на Киев за ракети "Томахоук".