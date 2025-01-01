Украйна съобщи, че разговорите около възможните доставки на далекобойни ракети „Томахоук“ от САЩ са „принудили“ руския президент Владимир Путин да се обади на своя американски колега Доналд Тръмп.

„Днешният разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и Путин показва как дори само обсъждането на ракетите „Томахоук“ вече е принудило Путин да се върне към диалог с Америка“, написа украинският външен министър Андрий Сибига в социалната мрежа X.

Тръмп предупреди Русия: САЩ могат да изпратят на Украйна ракети „Томахок“, ако войната не приключи

По-рано днес Тръмп и Путин проведоха телефонен разговор, след който републиканецът обяви, че ще се срещне с руския си колега в Будапеща.

По отношение на доставките на „Томахоук“ Путин заяви, че това би застрашило всяко мирно споразумение.