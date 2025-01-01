Хипотетичната употреба на ракети Tomahawk е възможна единствено при пряко участие на американски военен персонал. Това заяви пред журналисти заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков.

По думите му предаването на крилати ракети Tomahawk на Украйна би довело до качествена промяна в ситуацията, но няма да повлияе на целите на специалната военна операция.

Москва призовава Вашингтон да подходи трезво и разумно към въпроса за подобни доставки за Киев, каза Рябков, цитиран от ТАСС.

„Хипотетичната употреба на подобни системи е възможна единствено при пряко участие на американски военен персонал. Надявам се онези, които подтикват Вашингтон към такова решение, добре да осъзнават дълбочината и сериозността на последиците. Ние, разбира се, призоваваме американското ръководство и американските военни да подхождат към цялата тази ситуация трезво, разумно и отговорно“, подчерта Рябков.