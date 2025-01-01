Кремъл съобщи, че ще започне „незабавно“ подготовката на среща на върха между президентите на Русия и САЩ.

Изявлението идва, след като Владимир Путин и Доналд Тръмп се договориха, по време на телефонен разговор, да се срещнат в Будапеща, предаде АФП.

Разговорът се е състоял на фона на отслабващите през последните два месеца дипломатически усилия за мирно уреждане на конфликта в Украйна, след като срещата на върха между Путин и Тръмп в Аляска на 15 август не доведе до съществени резултати.

„Договорено е представителите на двете страни незабавно да започнат организацията на срещата на върха, която може да се проведе, например, в Будапеща“, заяви висшият съветник на Путин Юрий Ушаков.

Ушаков добави, че предложението срещата да се състои в Будапеща е дошло от Тръмп, а Путин „незабавно“ е подкрепил идеята.

„Разговорът беше изключително съдържателен, а същевременно много откровен и изпълнен с доверие“, каза още съветникът на Путин, уточнявайки, че телефонният разговор е бил проведен по руска инициатива.

Двамата лидери разговаряха в момент, когато украинският президент Володимир Зеленски е на път за Вашингтон, където ще обсъди с Тръмп възможните доставки на американски далекобойни ракети „Томахоук“, наред с други теми.

„Владимир Путин повтори позицията си, че (ракетите) „Томахоук“ няма да променят ситуацията на бойното поле, но ще нанесат сериозен удар върху отношенията между нашите страни, да не говорим за перспективите за мирно уреждане“, заяви Ушаков.

По данни на Кремъл, Тръмп е казал, че ще вземе предвид думите на Путин, преди да се срещне със Зеленски на 17 октомври.

След срещата в Аляска Москва значително засили ударите по украинските градове, като през последните седмици е увеличила натиска върху енергийната и железопътната инфраструктура на страната.

В отговор Киев е предприел мащабна въздушна кампания срещу руските петролни рафинерии, което е довело до рекордно покачване на цените на горивата и нарушения в снабдяването в някои региони.