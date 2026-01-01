„В мое лице колегите министри ще видят съюзник в борбата с престъпността, включително и в частност със злоупотребата с публични и държавни средства, които вместо да отиват за така нужната на България модерна инфраструктура и други видове инфраструктура, да отиват в частни джобове“ – това заяви след заседанието на Министерския съвет служебният вътрешен министър Емил Дечев.

Дечев също отговори на въпрос за Петьо Петров Еврото, като потвърди думите на и. д. главен секретар на МВР, че Сърбия е съобщила само, че бившият следовател не е задържан в западната ни съседка.