Полицията във Велинград разследва побой, станал тази нощ в жилище в курортния град, съобщиха от полицията.

Трима братя, на възраст между 18 и 25 години, се спречкали с 29-годишен мъж от Якоруда и го нападнали.

Пострадалият е прегледан от екип на Спешна помощ с комоцио и два счупени зъба.

Пристигналите автопатрули задържали един от нападателите, докато другите двама успели да избягат и се издирват.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик, а разследването продължава.