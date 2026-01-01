Министерският съвет одобри доплащане по „Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в България“.

Средствата се отпускат след преразглеждане на проектни предложения и обхващат отчетни периоди от 1 януари до 31 януари 2025 г. и от 1 февруари до 4 март 2025 г.

3,77 милиона лева ще бъдат предоставени на украинци с временна закрила в България

С решението се предвиждат плащания към одобрените кандидати в размер на 118 967 евро с ДДС, съгласно утвърден списък.

Средствата са част от бюджета на Министерството на туризма за 2026 г.