Министерският съвет прие изменение и допълнение на Решение № 356 на Министерския съвет от 2025 г. за създаване на Механизъм за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото в Република България, допълнено с Решение № 939 на Министерския съвет от 2025 г.

Създаденият с Решение № 939 на Министерския съвет от 2025 г. постоянно действащ Координационен център ще провежда заседания по график, определен от неговия ръководител, не по-малко от веднъж месечно, като е предвидена и възможност за провеждане на извънредни заседания при необходимост.

Координацията на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото ще продължи до края на периода на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите (8 август 2026 г.), през който ще продължи осъществяването на засилен контрол за спазването на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България за формиране на цените, за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите, за обявяване на крайна цена във фискалния/системния бон и др.