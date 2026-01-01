Жената, обвинена в опит за убийство на Риана и в още над дузина обвинения в тежки престъпления, ще се яви в съда днес, предаде Асошиейтед прес.

Прокурорите твърдят, че певицата, нейният партньор A$AP Rocky, трите им малки деца и други хора са били в дома на семейството, в района на Бевърли Хилс, когато 35-годишната Ивана Лисет Ортис от Орландо, Флорида, е открила огън по имота на 8 март.

Срещу Ортис са повдигнати 10 обвинения за нападение с полуавтоматично огнестрелно оръжие и три обвинения за стрелба по жилище и превозно средство, в които има хора, уточнява Асошиейтед прес.

При първото ѝ явяване пред Върховния съд на Лос Анджелис на 11 март адвокатът на Ортис заяви от нейно име, че тя не се признава за виновна, но след това оттегли това изявление, за да поиска отлагане на повдигането на обвинението.

Публични регистри показват, че Ортис е работила като лицензиран логопед повече от десетилетие. В момента тя е задържана под гаранция от 1,8 милиона щатски долара и може да получи доживотна присъда, ако бъде осъдена по всички обвинения.

От Службата на обществения защитник са посочили, че ще работят, за да гарантират, че тяхната клиентка получава пълната защита, гарантирана от Конституцията, допълва Асошиейтед прес.

Окръжният прокурор Нейтън Хохман заяви, когато срещу Ортис бяха повдигнати обвинения, че по време на стрелбата Риана и съпругът ѝ са били заедно в каравана в двора, докато майка ѝ, децата им и служители са били в основната къща.

Две от обвиненията за стрелба са именно за тази срещу къщата и караваната на Риана, а третото касае съседна къща, която също е обстрелвана и в нея е имало двама души, съобщиха прокурорите.

Хохман отказа да каже къде точно са попаднали куршумите, да обсъжда мотива на престъплението или да опише каквато и да е връзка между Ортис и Риана, като заяви, че всичко това е обект на разследване.

Риана е носителка на девет награди „Грами“, има 14 песни, достигнали № 1 в класацията Билборд Хот 100. А през 2017 г. основава козметичната марка Fenty Beauty.

Тя и A$AP Rocky обявиха раждането на третото си дете – момиче на име Роки Айриш Майърс, през септември.