Светът на музиката и модата има повод за радост – Риана стана майка за трети път. На 13 септември 2025 г. изпълнителката на Love On The Brain, заедно с рапъра A$AP Rocky, приветстваха на бял свят своето трето дете – малката Rocki Irish Mayers, предава Edna.bg.

Новината звездата сподели лично в социалните мрежи, публикувайки първи снимки на новороденото. На кадрите Риана нежно държи бебето, облечено в розово гащеризонче, а тя самата носи пръстен с надпис „Mom“ – символичен и емоционален жест за специалния момент. В друг кадър певицата показа и сладките розови ръкавички на малката Rocki, украсени с панделки.

Името Айриш е възприето като трогателна почит към корените на покойния ѝ баща Роналд Фенти, който има африкански, ирландски, английски и шотландски произход.

Риана и A$AP Rocky са заедно от 2020 г. и вече имат две момчета – RZA, роден през 2022 г., и Riot, който се появи на бял свят през 2023 г. Сега към щастливото семейство се присъедини и дъщеричката им, а звездната двойка признава, че винаги е мечтала за голямо семейство.

По думите на близки до тях, певицата и рапърът искали децата им да имат малка възрастова разлика, за да изградят силна връзка помежду си.

„Това е много специален момент. Те се чувстват благословени и са безкрайно благодарни за новата глава в живота си“, споделя източник пред People.

Преди раждането A$AP Rocky призна, че тайно се надява този път да имат дъщеря:

„Чувствам, че ще е момиче. Тази бременност беше съвсем различна от другите две. Молим се за момиченце“, сподели той в скорошно интервю.

Още през 2022 г. в интервю за Vogue Риана призна, че макар винаги да е мислила първо за брак, а после за деца, е решила да следва собствените си правила:

„Кой казва, че трябва да е в определен ред? Аз няма да позволя това да ми попречи да бъда майка“.

И изглежда, че майчинството ѝ подхожда повече от всякога – певицата сияе и не крие щастието, което ѝ носи ролята на майка.