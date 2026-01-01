Полицейски инспектор Симеон Иванов от участъка в Брусарци разясни подробности около случая с „призрака“, който излиза на пътя край монтанското село Дъбова махала.

Припомняме, че вчера ви съобщихме, че младеж, облечен в бял чаршаф, а по-назад във времето - и в бял скафандър, стряска шофьорите посред нощ. Докато автомобилите го заобикаляли, негови приятели замеряли колите с камъни. Според очевидци всичко обикновено се случва около 1.00 ч. на пътя, по който се стига до „Дунав мост“ 2.

Полицейският инспектор Симеон Иванов е получил три сигнала, но при идване на място не заварил никого. „От Районното управление в Лом ни съобщиха, че двама от водачите, които са били замеряни с камъни и други твърди предмети, са от съседното село Тополовец. Те разказват, че пътят им бил препречен от мъж, покрит с чаршаф. За да не го ударят, водачите намаляват и в този момент други хора замерят превозните средства, причинявайки им щети. Това се случвало в продължение на час. Установени са шестима души, съпричастни към деянието. Те са направили пълни самопризнания. Двама от тях са задържани. Единият замесен е непълнолетен, а останалите - на възраст от 19 до 21 години. Всички са от Дъбова махала. Определят случилото се като начин за забавление и придобиване на известност в социалните мрежи“, разкри Иванов пред NOVA.

Инспекторът призова младежите да не се влияят от провокативни клипове в социалните мрежи.

