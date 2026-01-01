Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов съобщи чрез пост в социланите мрежи, че дясното стъкло на колата му се е пръснало на паркинг пред парламента.

Той не пожела да коментира инцидента пред журналисти в парламента.

По думите му стъклото на Шкодата му от 2004 г. е било счупено на 28 януари 2026 г. по обяд.

Костадинов заподозря, че изборите се бавят „заради някакви договорки в момента“

Костадинов пише още, че според криминална полиция стъклото е счупено от външен фактор.

Какъв е той, според вас? И защо е счупено точно стъклото на мястото, където се возя?, пита той в поста си.

Лидерът на „Възраждане“ пита „Какво се случва според вас и как стъклото буквално е пръснато за миг, без да се вижда каква е причината?“.

Под поста му "заваляха" стотици предположения какво се е случило с колата му.