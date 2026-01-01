Полската армия днес съобщи, че късно снощи няколко въздушни обекта, идващи откъм Беларус, са навлезли в полското въздушно пространство, което е накарало полските власти временно да ограничат гражданските полети в близост до полско-беларуската граница, предаде ДПА.

Армията добави, че не е имало опасност за националната сигурност на страната.

Полската гранична охрана написа в социалната мрежа „Екс“, че първите проучени обекти са били контрабандистки балони. Такива обикновено се използват за контрабандно изпращане на цигари през границата от Беларус.

Въз основа на анализи на техния полет и скорост, най-вероятно балоните са носени от вятъра, заяви Генералното командване на въоръжените сили.

Полша, която е член на ЕС и НАТО, има напрегнати отношения с източната си съседка Беларус от години.

Авторитарната държава е съюзник на Русия.

Полша и ЕС обвиняват президента на Беларус Александър Лукашенко, че преднамерено допуска мигранти от региони в криза до външната граница на ЕС, като начин да оказва натиск върху Запада.

От средата на 2022 г. Полша издигна по границата си с Беларус виса 5,5 м ограда и инсталира система за електронно наблюдение.

В края на миналата година нарастващ брой метеорологични балони навлязоха във въздушното пространство на Литва от Беларус. Това наложи затварянето на летището във Вилнюс няколко пъти.