Русия е предала на Украйна повече от 1000 тела на загинали украински войници в замяна на 38 тела на загинали руски войници, предаде руският телевизионен канал Ар Ти (RT), цитиран от Ройтерс.

Украйна потвърди днес, че е получила от Русия тленните останки на още 1000 души, обявени като тела на загинали в бой украински войници, предаде Франс прес, като се позова на официален източник.

"На Украйна бяха върнати 1000 тела, които според руската страна са на украински военни", съобщи в "Телеграм" украинският център, отговарящ за военнопленниците.

Следващият етап от преговорите между Украйна и Русия, за които посредничат САЩ, ще се състои в неделя (1 февруари) в Абу Даби, заяви американски официален представител, цитиран от Ройтерс.

Това са първите досега директни преговори между Москва и Киев по плана на САЩ за прекратяване на войната, която отне живота на десетки хиляди хора от 2022 г. насам.