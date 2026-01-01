Бурята „Кристин“ е отнела живота на петима души и е оставила почти 450 000 клиенти без електрозахранване, повече от 24 часа след като премина през централната и северната част на Португалия, съобщиха властите.

Стихията донесе обилни валежи и силни ветрове, които през нощта достигнаха скорости до 178 км/ч, предаде АФП.

Петата жертва, за която беше съобщено днес, е 34-годишен мъж, загинал в централната част на страната „в резултат на тежките метеорологични условия“, посочиха от службите за гражданска защита, без да дават допълнителни подробности.

По данни на оператора на електроразпределителната мрежа E-redes, в ранните часове на деня почти 450 000 абонати все още са били без ток, основно в централните райони на страната.

Най-засегнат е окръг Лейрия в централна Португалия, където бурята е съборила електрически стълбове и далекопроводи с високо напрежение.

Железопътният трафик остава спрян по няколко линии, включително по маршрута Лисабон – Порто, съобщи държавната железопътна компания.

В редица населени места в централната част на страната училищата остават затворени.

Пожарникарите в Лейрия са реагирали на десетки сигнали в четвъртък сутринта, свързани с леки наводнения и щети по покриви, заяви регионалният представител Рикардо Коща пред агенция Луса: „Жителите търсят помощ, защото все още вали – не много силно, но това причинява сериозни щети по домовете.“

Португалското правителство съобщи, че бурята е „причинила значителни щети в няколко части на страната“.