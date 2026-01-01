За огромен ров по целия тротоар, който е пред Основно училище "Патриарх Евтимий“ във Велико Търново сигнализираха притеснени родители. Пред школото текат ремонтни дейности, като има огромни изкопи, които обаче са обезопасени. Преминаването по тротоара, водещ от парк "Дружба“ към читалище "Искра“ е невъзможно. Подходите към училището са затворени, за да се осигури пълната безопасност на учениците.



"Влизането и излизането на учениците ще се извършва през портала на училищния двор от ул. "Любен Каравелов“. Посоката на движение ще бъде от портала към стъпалата, водещи към главния вход на училището. Влизането и излизането в сградата на училището ще се осъществява по установения ред:



Първа смяна: - I и II клас през главния вход; - III и IV клас през южния вход, като се преминава по вътрешния тротоар покрай сградата на училището.



Втора смяна: - V и VI клас през главния вход; - VII клас през южния вход“, посочват от училището, като се извиняват за причиненото неудобство.



Строителните дейности, които текат в района са част от мащабния ремонт на улица "Мармарлийска“, който Община Велико Търново прави.



"Имаме уверението на ремонтната група, че дейностите ще приключат възможно най-бързо. Благодарим на всички за разбирането“, казват още от ОУ "Св. Патриах Евтимий“.