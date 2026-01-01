Два отделни инцидента с опити за бягство от полицейска проверка са регистрирани в Пазарджик в рамките на едно денонощие, съобщиха от полицията.

В първия случай млад шофьор е бил задържан минути след като отказал да се подчини на полицейско разпореждане и бил отведен в ареста на Районното управление в областния град.

Втората ситуация се разиграла снощи на паркинг в близост до жп гарата в Пазарджик. Екип на сектор „Криминална полиция“ със служебен автомобил предприел проверка на паркирана кола, управлявана от 18-годишен младеж от село Мокрище.

Още в началото на проверката водачът внезапно потеглил и ударил отстрани служебния автомобил на криминалистите. Полицаите тръгнали след него, но младежът отказал да спре и по време на бягството си блъснал леко още два паркирани автомобила.

След кратко преследване той бил спрян и задържан. При извършената проверка у него е открито полиетиленово топче със синтетичен канабиноид.

И по двата случая са започнати разследвания под надзора на Районната прокуратура – Пазарджик.