Протест във Варна, след като пожар изпепели конна база "Фанагория" в Аспарухово. По думите на хората има инвеститорски интереси към мястото.



"Този пожар няма как да стане от късо съединение, при минусови температури. Има изготвен ПУП 21 дка за Аспарухов парк, срещу него ще заведем обжалване, защото не сме съгласни с това, което е подготвено. На този терен, където е "Фанагория" - ще има атракциони", каза протестиращ.

"Предложихме да се изгради паметник за 7-те коня, които изгоряха в конна база "Фанагория". Те бяха ценни не само за нас, които сме част от "Фанагория", но и за всички, които са имали контакт с тях", това заяви общнският съветник Дилян Григоров от партия "Възраждане", който е е част от екипа на конната база.



По думите му конете не бива да бъдат забравени.



Припомняме, че при огромен пожар на 20 януари, 7 коне, сред които и едно бебе изгоряха живи. Сериозно пострада и техният треньор Петко, който все още е в болница. Очаква се той да бъде изписан утре.