Двама дилъри на наркотици са задържани през изминалото денонощие край Пазарджик, съобщиха от полицията.

Акциите са проведени на територията на Пазарджик и Пещера, а полицейските действия са осъществени под надзора на Окръжната прокуратура в областния град.

На 28 януари в хода на водено разследване под наблюдението на прокурор от Окръжна прокуратура в Пазарджик е планирана и реализирана специализирана полицейска операция в областния център. В действията са участвали екипи на сектор „Криминална полиция“ при ОДМВР-Пазарджик и сектор „Специализирани тактически действия“.

На улица в града полицаите засекли и задържали 48-годишен мъж. Той е стар познайник на органите на реда, с няколко криминални регистрации, осъждан. По време на залавянето му той изхвърлил на земята 11 полиетиленови пликчета-тип спейсбек, съдържащи бяло прахообразно вещество. В близост са намерени и три буркана с още 67 пликчета, както и бучка от бяло прахообразно вещество.

ОД на МВР-Пазарджик

След направените полеви наркотестове се оказало, че съдържанието на всички разфасовки е кокаин с обща маса от 76.9 грама.

На мястото е намерена и електронна везна, която е използвана за разфасоване на скъпоструващата дрога.

По същото време в град Пещера служители от група „Криминална полиция“ при местното полицейско управление под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик осъществили проверка на апартамент, обитаван от 47-годишен мъж.

ОД на МВР-Пазарджик

Органите на реда установили, че вътре мъжът съхранявал с цел разпространение в различни опаковки общо 73 грама хашиш, 98 грама суха марихуана, 23.5 грама амфетамин и неголямо количество хероин. В жилището били открити две везни и няколко гриндера, които са използвани са съхранение и разфасоване на наркотиците.

И при двата случая дилърите са задържани за срок от 24 часа в арестите на полицейските управления в Пазарджик и Пещера. Работата по изясняване и документиране на престъпната им дейност продължава под надзора на прокуратурата.