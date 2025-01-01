Униформени откриха стотици старинни монети в къща в Кюстендилско, съобщиха от МВР.

Богатата сбирка от 492 старинни монети, синджир с монета и 19 фрагмента от антични предмети са открити от униформени в къща в с. Шатрово при извършване на процесуални действия, които са по образувано ден по-рано досъдебно производство, свързано с наркотици.

МВР

Ползвателят на имота е 39-годишен перничанин. Той е бил задържан с полицейска заповед на 6 декември.

Действията по разследването както на престъплението, свързано с наркотици, така и изясняването на произхода на откритите ценности продължават под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура Кюстендил.