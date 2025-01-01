Разследва се кражба на сребърни монети от частен дом в Априлци, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч.

Сигналът е подаден в понеделник от 72-годишен жител на планинския град. Според него в периода от 10 до 27 октомври от гардероб в дома му са отнети около 100 старинни сребърни монети.

По данни на собственика монетите са от 19 век, като към момента няма яснота за стойността им, уточниха за БТА от ОДМВР – Ловеч.

Кражбата се разследва от служители на Районното полицейско управление в Троян, което обслужва и съседната община.

По случая се води разследване.