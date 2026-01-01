Австралийската актриса Роуз Бърн беше обявена за Жена на годината от театралната студентска трупа "Бухнал пудинг" на Харвардския университет, предаде Асошиейтед прес.

"Бухнал пудинг" е най-старата театрална организация в САЩ, както и една от най-старите в света. От 1951 г. трупата всяка година награждава жени с "траен и впечатляващ принос в света на развлеченията". Сред предишните носителки на приза са Мерил Стрийп, Джулия Робъртс, Скарлет Йохансон, Хелън Мирън, Клеър Дейнс, Джулиан Мур, Ан Хатауей, Холи Бери, Катрин Хепбърн, Анет Бенинг. Миналата година отличието беше присъдено на Синтия Ериво.

Роуз Бърн наскоро спечели "Златен глобус" за най-добра актриса в мюзикъл или комедия за ролята си в If I Had Legs I'd Kick You, която й донесе и номинация за "Оскар".

Актрисата ще получи наградата "Бухнал пудинг" на шеговита церемония на 13 февруари.

"Радваме се да почетем Роуз Бърн като Жена на годината", каза в изявление президентът на Hasty Pudding Theatricals Дейзи Нусбаум.

Носител на тазгодишната награда "Бухнал пудинг" за Мъж на годината е актьорът Майкъл Кийтън. Той ще бъде почетен на 6 февруари.