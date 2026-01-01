Строителни фирми изразиха желание да подобрят условията, при които се лекуват пациентите в най-голямата болница в Югоизточна България, съобщиха от Общината.

Текущи ремонти и освежавания са постоянна необходимост в лечебното заведение и се извършват периодично и със собствени средства, но амортизацията също е постоянна.

Строителна фирма „Делтаспан“ в момента обновява болнични стаи в Отделението по нервни болести, като в ремонта се включи с личен труд и част от персонала на отделението.

Миналата година строителен предприемач от Поморие ремонтира със собствени средства почти цялото Второ детско отделение. Хотелиер дари запазени мебели и инвентар и в момента условията за малките пациенти и техните придружители са много добри.

Спешно отделение бе обновено по същия начин - с безвъзмезден труд и материали. Болницата е отворена за предложения и от други строители, тъй като в момента най-голямата необходимост са именно освежителните ремонти. Шишетата са един от консумативите, изискващи честа подмяна, защото се използват и дезинфекцират интензивно.

Друга необходимост за повечето отделения е спалното бельо - то също се амортизира бързо заради честото пране и дезинфекция на високи градуси. УМБАЛ-Бургас благодари на всички дарители, защото всеки жест и всяка подкрепа са ценни.