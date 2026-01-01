Разследващият журналист Христо Грозев бе поканен да подпомогне дейността на създадения от правителството механизъм в Министерството на външните работи (МВнР) за противодействие на дезинформацията и борба с хибридните заплахи във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Служебният министър-председател Андрей Гюров и служебният министър на външните работи Надежда Нейнски са разговаряли с Грозев за предизвикателствата пред България, свързани с външни влияния, активни мероприятия, манипулации и хибридна дейност. Това пише в публикация на официалната страница на Министерския съвет във Facebook.

Министерски съвет

Грозев е споделил богатия опит, който има в изобличаване на хибридни заплахи и на шпионска дейност, като и представил за наскоро направени разкрития за руски шпиони, действали на територията на Европейския съюз, както и за новите разкрития на Организацията за забрана на химическите оръжия, че оръжейният търговец Емилиян Гебрев е бил отровен с бойно-отровно вещество от групата на „Новичок“, информират от служебния кабинет.

Гюров и Нейнски споделиха плановете си за изграждане на механизъм за своевременен, структуриран и интегриран институционален комуникационен отговор на хибридните заплахи и опитите за външна намеса и информационно манипулиране. Грозев се съгласи да подпомага организацията с конкретна информация, изобличаваща зловредни влияния, за които журналистът е събрал информация през годините, съобщиха от правителството. Хибридните заплахи и внедряването на чуждестранни агенти ще могат да бъдат адресирани, както на национално, така и на европейско ниво чрез разработени от Европейската комисия механизми, допълват от МС.