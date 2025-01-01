Каналът на австрийското радио и телевизия ОРФ съобщи, че австрийската компания ФТА (Verfahrens Technologische Abwasseraufbereitung), базирана в Ротенбах, в Горна Австрия, и водеща в областта на пречистването на отпадъчни води, вероятно е попаднала в полезрението на руските тайни служби. Агент се е сприятелил с един от главните инженери на компанията. Шпионинът е бил няколко пъти в Австрия. Това показват проучванията на българския разследващ журналист Христо Грозев за онлайн медията „Йецт“, пише ОРФ. Дирекцията за държавна сигурност и разузнаване разследва случая.

Предполагаемият руски агент установява контакти със служител на компанията през 2013 година. Служителят често пътува до Русия поради плановете за разширяване на компанията си. По-късно заподозреният редовно посещава Австрия и дори участва в семинар в централата на ФТА в Ротенбах.

Австрийската служба за защита на конституцията (АСЗК) научава за случая преди повече от година и започва разследване. Разследващият журналист Грозев, който забелязва предполагаемия шпионин благодарение на информация за преминавания на руската граница, заявява: „Нямам никакво съмнение, че той е агент. Той има и два паспорта и две самоличности.“

Според „Йецт“ разследването на АСЗК не е насочено срещу служители на ФТА Аустрия, които досега съдействaт на разследването. ФТА Аустрия не извършва пряка или непряка дейност в Русия, съобщава адвокатът на ФТА пред „Йецт“. Компанията отрича и да има приятелство между инженера на фирмата и агента на тайните служби. Според статията адвокатът е потвърдил, че дългогодишният служител е бил разпитан като свидетел от АСЗК.

Въпреки че ФТА не развива дейност в Русия, според статията в Русия са възникнали няколко фирми, които използват името ФТА. „Допреди 14 дни не знаех нищо за това“, заявява основателят и собственик на ФТА Улрих Кубингер и продължава: „Много съм разгневен и подадох жалба“. Кубингер се съмнява, че ще бъде постигнат успех. Все пак не е нанесена никаква щета, тъй като фирмата не е продала нито килограм от продуктите си в Русия. Името не е защитено, това съкращение имат и други фирми по света.

В една от руските фирми, която се представя като официален представител на ФТА Аустрия, работи руският агент от тайните служби, който е бил и в Австрия. Според проучванията на Грозев агентът принадлежи към важна руска единица от тайните служби. Тя прониква в компании и стои зад убийства и отравяния, като например случая със Сергей и Юлия Скрипал в Солсбъри през 2018 година.

„Бяхме шокирани, когато държавната сигурност ни информира за възможни дейности на тайните служби в компанията“, заявява Кубингер. През 2012 година ФТА е имала намерение да привлече клиенти и в Русия и до 2019 година е посетила страната 12 пъти, след което е загубила интерес към пазара. Там системите са други и офертите бяха много скъпи за потенциалните клиенти, обясни шефът на компанията, допълва Кубингер.

През 2018 година професор от университета в Казан и руският агент, който се е представял за студент в университета в Казан, посещават лятна школа в офиса на ФТА. По-късно този мъж се появява на щанда на ФТА на изложение в Мюнхен. След това участва в еднодневен семинар в австрийския курорт Кицбюел, съобщава Кубингер, който никога не е срещал лично заподозрения. Един служител на ФТА, който е разпитан като свидетел, е поддържал нередовен контакт с руснака, пише ОРФ.