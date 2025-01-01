Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард и управителят на БНБ Димитър Радев показаха как ще изглеждат българските евробанкноти, след като по-рано участваха в конференцията „България на прага на еврозоната”, която се проведе в резиденция „Бояна” и събра най-добрите финансисти на Европа в София, предаде NOVA.

На съвместна пресконференция Радев и Лагард показаха купюри със стойност 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

„Много сме доволни да приветстваме България в еврозоната. На 1 януари 2026 г. слагаме края на един процес, който е отнел дълги години на усилена работа, трудни реформи и много очаквания”, заяви Лагард и посочи, че във всяка държава, която приема единната валута, има хора, които се опасяват и притесняват от промяната, както се случва и в България. Но увери: „В момента подкрепата за еврото е на исторически най-високото си ниво от 83%. Точно такъв дял европейци припознават валутата като своя. И България ще се впише в тази група”.

Управителят на БНБ Димитър Радев приветства председателя на Европейската централна банка с думите: „Скъпа Кристин, истинско удоволствие за нас е да бъдеш тук сред приятели, които оценяват твоето лидерство и визия за ЕЦБ, особено във времена като тези - на геополитическа несигурност. Ние сме в края на нашето пътешествие към еврозоната и резултатите от нашите усилия са отражение на визията ни — да укрепим стабилността и дълбоката си интеграция в Европейския съюз".

Радев посочи, че сме хармонизирани с правната рамка на еврозоната благодарение на последователните усилия, които страната е положила през последните години. "Това постижение не би било възможно без подкрепата на нашите партньори в Европа и конкретно на Европейската централна банка", изтъкна още шефът на БНБ и изрази благодарност за "непрекъснатата подкрепа". Според Димитър Радев "бъдещото приемане на еврото ще бъде важен репер в историята на България, ще открие нови перспективи за растеж и просперитет и ще донесе и нови отговорности, които сме готови да приемем със същата дисциплина и разум, както досега”.

Радев изрази увереност, че "една по-силна и интегрирана Европа е от полза за всички нейни членове" и че посещението на Лагард днес потвърждава решимостта ни "да продължим своя принос към развитието на еврозоната”.

„Ние сме заслужили своята репутация като фискално отговорна страна през годините. Това се демонстрира от едно от най-ниските съотношения на външен дълг спрямо брутния вътрешен продукт в Европа. И не само това. От 2020 г. насам постепенно губим тази позиция на фискална дисциплина. Многократно съм потвърждавал, че трябва да обърнем тази тенденция. В момента сме изправени пред същата дилема в контекста на бюджета за 2026 г. От макроикономическа гледна точка подходът трябва да бъде ясен – засилване на контрола, ограничаване на разходите и инвестиране в дългосрочен растеж. Ако няма капацитет да се предприемат тези мерки, алтернативата са по-високи данъци, по-високо данъчно облагане и по-висок дълг. Това обаче води не само до тежки макроикономически, но и до политически последици, както показва опитът на други европейски страни. Следователно, трябва възможно най-скоро да се върнем към пътя на разумна дисциплина във фискалната политика”, допълни Радев.

Той поясни, че смята, че предстоящите дискусии и обсъждания на бюджета за 2026 г. ще покажат дали има политическа воля и решимост това да се направи.

„Мисля, че за тези, които не са българи в залата, си струва да припомня някои от основните показатели. България всъщност демонстрира значителна стабилност на фундамента си. Според данните, които имам за 2025 г. – 3% икономически растеж, 3,4% инфлация, 3,9% безработица, 29,3% съотношение дълг към БВП и 4% фискален дефицит. Страната ни има изключително стабилна история, върху която може и трябва да стъпи, за да продължи по пътя на устойчивостта и да запази високите стандарти, които е поставила“, каза още той.

По думите на шефа на БНБ България е осигурила достатъчни количества евробанкноти и монети, които ще бъдат достъпни още от първите часове на настъпването на Новата година.

„Българската народна банка, в тясно сътрудничество с Европейската централна банка и националните централни банки от еврозоната, внимателно организира целия процес по доставка и дистрибуция на разплащателните средства. Не забравяйте, че през януари, за да се осигури плавен преход, ще се приемат плащания и в лева. Що се отнася до електронните и дигиталните разплащания – те ще се извършват без никакви затруднения, но вече в евро, още от първия момент. Това ще улесни значително всички в периода на промяната”, каза още Радев. Той увери, че банковата система е в много добро състояние – стабилна, с висока ликвидност и напълно готова от първия ден да даде уверено начало на членството на България в еврозоната.

Димитър Радев призова българите да бъдат спокойни и практични. „Няма нужда от извънредна подготовка или допълнителни действия предварително”, увери той в края на пресконференцията.