Вярвайте на България. Ние ще бъдем коректен партньор. Вярвайте на нас, ние вярваме на вас.

С тези думи министърът на финансите Теменужка Петкова завърши своето изказване по време на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната". Събитието, организирано от Министерството на финансите и Българската народна банка (БНБ), е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година и се провежда в резиденция "Бояна".

България на прага на еврото – започна конференцията за бъдещето на страната (НА ЖИВО)

Министър Петкова участва в кръгла маса заедно с управителя на БНБ Димитър Радев, комисаря на ЕС по икономиката и производителността Валдис Домбровскис и управляващия директор на Европейския механизъм за стабилност Пиер Граменя.

Във форума участват още министър-председателят Росен Желязков, управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, председателят на Еврогрупата Паскал Донахю чрез видеоконферентна връзка и президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.