България се присъединява към еврозоната в сложен геополитически контекст, в който светът става все по-фрагментиран и конфликтен. Затова е още по-важно страната да бъде част от по-голям и стабилен геополитически блок, заяви еврокомисарят по икономиката и производителността Валдис Домбровскис по време на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната". Събитието е част от националната комуникационна кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година.

Присъединяването към еврозоната не означава само присъединяване към валутния съюз и смяна на монетите и банкнотите, а присъединяване към сърцето на Европейския съюз, подчерта той.

По думите му членството в еврозоната повишава устойчивостта на държавите, включително чрез намаляване на разходите по държавния дълг. Той даде пример с балтийските страни, за които след руската инвазия в Украйна цената на кредитирането е останала по-ниска, отколкото в Полша и Унгария. Този ефект, посочи еврокомисарят, се дължи на доверието на инвеститорите в еврото като стабилизиращ фактор.

Домбровскис отбеляза, че и в държавите, които се присъединяват към еврозоната, разходите по дълга намаляват, тъй като инвеститорите възприемат влизането във валутния съюз като положителен сигнал за стабилност и добро финансово управление. По този начин еврото може допълнително да засили устойчивостта на България, посочи еврокомисарят.

Той повтори призива България да продължи да следва стабилна финансова политика.