Англоезичният канал на иранската държавна телевизия Press TV цитира анонимен държавен служител, според когото Техеран е отхвърлил американското предложение за прекратяване на огъня.

„Иран ще прекрати войната, когато сам реши и когато неговите условия бъдат изпълнени“, цитира Press TV служителя. Той допълва, че Техеран ще продължи да нанася „тежки удари“ в Близкия изток.

Представен бе и петточков план, който отхвърля предложението на САЩ.

Тръмп обяви 5-дневно енергийно примирие с Иран

Той включва прекратяване на убийствата на ирански висши фигури, гаранции, че срещу страната няма да бъде водена нова война, изплащане на репарации, край на военните действия и „упражняване на суверенитет върху Ормузкия проток“.

Тези мерки, особено искането за репарации и запазването на контрола върху Ормузкия проток, вероятно ще бъдат неприемливи за Белия дом, тъй като глобалните енергийни доставки остават засегнати от войната, отбелязва АП.

Припомняме, че по-рано днес Иран получи 15-точков американски план за прекратяване на конфликта.