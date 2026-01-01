Отлагаме всички военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни. Това написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Iranian media are now claiming there are no talks and he withdrew

"Имам удоволствието да съобщя, че Съединените американски щати и държавата Иран проведоха през последните два дни много добри и продуктивни разговори относно пълно и окончателно уреждане на нашите враждебни отношения в Близкия изток. Въз основа на духа и тона на тези задълбочени, подробни и конструктивни разговори, които ще продължат през цялата седмица, разпоредих на Министерството на войната да отложи всички военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни, в зависимост от успеха на текущите срещи и обсъждания", гласи публикацията на Тръмп.

Иранската информационна агенция "Фарс" съобщи, че няма пряка или непряка комуникация със Съединените щати, предаде Times of Israel. Според "Фарс" Тръмп е отстъпил от плановете си за въздушни удари по ирански електроцентрали, след като Техеран предупреди, че ще отговори, като атакува енергийни обекти в Западна Азия.

Припомняме, че Израел и САЩ започнаха военната си операция срещу Ислямската република на 28 февруари. Размяната на удари доведе до ескалация на напрежението в Близкия изток. Иран нанесе въздушни удари по редица военни обекти в региона и затвори Ормузкия проток, което доведе до рязък скок в цените на петрола и газа.

Това провокира Съединените щати, които на 10 март решиха да облекчат петролните санкции срещу Русия.

По време на военната операция Иран загуби редица високопоставени политически фигури, сред които върховният лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей и секретарят на Висшия съвет за национална сигурност Али Лариджани. Бе поразено и девическо училище в град Минаб. При атаката загинаха 165 момичета.