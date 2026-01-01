Американският президент Доналд Тръмп заплаши, че САЩ ще унищожат електроцентралите на Иран, ако Ислямската република не отвори Ормузкия проток в рамките на 48 часа. Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че иска това да стане "без заплахи", пише Deutsche Welle .

Заплаха обаче веднага последва от Техеран. Иранските власти заявиха, че ако петролните съоръжения и електроцентралите на страната бъдат атакувани, армията на Ислямската република ще извърши удари по енергийната инфраструктура и инсталации за обезсоляване на вода, които смятат за свързани със САЩ, в Персийския залив.

Блокадата на Ормузкия проток

След началото на съвместната атака на Израел и Съединените щати срещу Иран, Техеран затвори Ормузкия проток - една от най-важните морски артерии в света. Иран заплаши, че ще атакува кораби, които се опитат да преминат, и трафикът на практика спря. Тъй като през Ормузкия проток минава огромен процент от петрола в света, това доведе до рязко повишение на цените.

Изглежда Доналд Тръмп ставаше все по-гневен на тази ситуация в последните дни. Първоначално той поиска от съюзниците от НАТО да помогнат на САЩ с отблокирането на трафика в Ормузкия проток, после пък заяви, че не му трябва помощта им, а накрая обяви, че протокът рано или късно "ще се отвори сам".

В това време американски изтребители и хеликоптери атакуват ирански дронове и военни кораби в опит да ограничат възможността на Техеран да атакува кораби в протока. Според данни на американските въоръжени сили те са използвали и бомби за поразяване на бункери, за да атакуват специално защитени ирански ракетни позиции около Ормузкия проток.

Кога ще приключи военната операция?

В петък американският президент заяви, че не иска примирие с Иран, а по думите му страната вече "няма лидери", нито флот и военновъздушни сили. Според Тръмп Иран иска да сключи сделка, но САЩ нямат интерес и военната операция постига целите си "с няколко седмици по-бързо от предвиденото". В същото време обаче Вашингтон изпраща хиляди допълнителни войници в региона.

Ултиматумът, който Тръмп постави на Иран за отварянето на Ормузкия проток, ще изтече във вторник сутрин. Ако американският президент действително нареди удари по електроцентрали в Иран, това би било военно престъпление.