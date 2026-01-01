Девет души са задържани за притежание на наркотични вещества при полицейски действия в различни населени места в област Пазарджик за периода от петък до днес.

Служители на сектор „Криминална полиция“ при Районното управление в Пазарджик са задържали 38-годишен жител на областния град, двама мъже на 30 и 36 години от Пазарджик, както и 25-годишен мъж от село Драгор и 23-годишен от село Алеко Константиново.

При извършените проверки у тях са открити две саморъчно свити цигари, 14 топчета със съдържание на синтетичен канабиноид и полиетиленов плик с около 14 грама амфетамин. Един от задържаните е бил установен да управлява мотопед под въздействие на наркотични вещества.

В отделна операция криминалисти от Районното управление в Панагюрище са засекли 19-годишен жител на града със 7 полиетиленови опаковки със синтетичен канабиноид.

Колегите им от РУ-Велинград са задържали 25-годишна жена от курортния град, у която е намерена близо 31,5 грама суха марихуана.

В РУ-Септември полицейски служител е извършил проверка на двама мъже от село Момина клисура. При вида на униформения те са изхвърлили на земята два плика с около 10 грама суха марихуана.

По всички случаи са образувани бързи производства под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.