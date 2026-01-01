С тържествена церемония и ден на отворените врати беше официално открито изцяло обновеното Основно училище „Отец Паисий“ в село Свидня, община Своге. Събитието отбеляза не просто края на един ремонт, а възраждането на училище, което само преди две години беше изправено пред реалната опасност да прекрати съществуването си.

Днес сградата посреща учениците в напълно преобразена среда, а броят на децата вече е нараснал до близо 30. За предстоящата учебна година е осигурено и сформирането на първи клас – ясен знак, че родителите отново вярват в бъдещето на местното училище.

Директорът на учебното заведение Галина Димитрова припомни трудния период, през който е преминало училището. През 2024 г. в него са се обучавали едва между пет и десет деца, а сградата е била в критично състояние. Покривът е течал, помещенията са били засегнати от влага и мухъл, а по време на учебни занятия от таваните са падали напоени с вода панели.

„Работехме в тежки условия. Стаите миришеха на мухъл, течеше от покрива, а по време на час дори падна таванско блокче върху учител. Беше потресаващо“, разказа Димитрова.

След отпускането на средства от Министерството на образованието и науката и община Своге започва цялостен ремонт на сградата. Най-напред е подменен покривът, а впоследствие са обновени учебните помещения и общите части.

Резултатът днес е модерно училище с подобрени условия за обучение и разширен педагогически екип. В момента в училището работят осем преподаватели, включително учител по испански език, специалист по биология и химия и допълнителен начален учител. За учениците е осигурена и занималня.

По време на откриването гостите имаха възможност да разгледат снимки и материали, показващи впечатляващата промяна на училището – от амортизираната и рушаща се сграда преди ремонта до съвременния ѝ облик днес.

Според Галина Димитрова успехът е резултат от съвместните усилия на Министерството на образованието и науката, община Своге, кметството в Свидня, дарители, спонсори, общественици, учители и родители, които са се обединили около каузата за съхраняването на образованието в малките населени места.

„Преди две години училището беше на прага на закриване. Днес то е обновено и изпълнено с живот. Най-голямото доказателство за това са децата, които се връщат в класните стаи“, посочи директорът.

Добрата новина за жителите на Свидня не спира дотук. По думите на Димитрова е поет ангажимент за изграждането на физкултурен салон – нещо, с което училището все още не разполага.

Историята на ОУ „Отец Паисий“ се превърна в пример как чрез сътрудничество между институции, местна власт и общност едно училище, считано за обречено, може да получи нов шанс и да се превърне отново в притегателен център за децата и семействата в региона.