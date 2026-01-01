Над 5 килограма контрабандни златни накити задържаха на „Капитан Андреево“.

На 14 юни около 06:45 часа на пункта пристигнал лек автомобил с румънска регистрация. В него пътували водач – румънски гражданин, и жена с румънско гражданство от сирийски произход, заедно с 4-годишното ѝ дете. Пред митническите органи те заявили, че нямат нищо за деклариране.

След извършен анализ на риска автомобилът е бил селектиран за щателна проверка. В хода на контролните действия са открити общо шест пакета със изделия от жълт метал – пръстени, медальони, гривни, обеци, колиета и синджири.

Пет от пакетите са били укрити в дамска чанта и по тялото на жената, а шестият пакет е бил скрит по изключително нетипичен начин, като тя е седнала върху него, за да го прикрие.

Според изготвената експертиза накитите са от 21-каратово злато с общо тегло 5,170 кг и стойност 703 120 евро.

Бижутата са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.