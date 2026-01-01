37-годишен благоевградчанин е задържан след извършени кражби от хотел в областния град, съобщиха от полицията.

След проведени незабавни оперативно-издирвателни действия служители на Второ районно управление – Благоевград са установили и задържали мъжа, който е извършил престъпленията в периода между 03:50 и 05:30 часа на 12 юни 2026 г.

По първоначална информация той е отнел около 200 евро от рецепцията на хотела, както и мобилен телефон от една от стаите. Освен това от друга хотелска стая са били откраднати още един мобилен телефон и сумата от около 550 евро.

По случая е образувано досъдебно производство. На задържания е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Разследването продължава под надзора на компетентните органи.