България ще започне преговори с авиокомпании за нови чартърни програми в опит да възстанови германския туристически пазар, който през последните години отбелязва сериозен спад. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров в Свети Влас. Той пристигна в курортния град за откриването на конференцията "Изживей България 2026".

По думите му основната задача пред държавата и бизнеса е да бъде спрян продължаващият спад на германския пазар.

Нашата задача е да се опитаме максимално да вдигнем на крака германския пазар, а това става чрез намиране на адекватен транспорт. Работим активно по темата. Започваме преговори за чартърни програми с авиопревозвачи. Длъжни сме да направим всичко възможно, така че следващата година да имаме един силен пазар, заяви той.

Според министъра причините за спада не са свързани с липса на интерес към България, а с проблеми между ключови участници на пазара.

Няколко от големите играчи не се разбираха и резултатът е един много сериозен спад на германския пазар у нас. Независимо дали става въпрос за финансови или личностни конфликти между компании, резултатът е налице – нямаме достатъчно транспорт, посочи Димитров.

Ако сега виждате Слънчев бряг прекрасен, зелен и чист, но по-празен, това е и поради липсата на германски туристи, коментира той.

Данните показват мащаба на проблема. Преди пандемията България е посрещала около 700 000 германски туристи годишно, докато през настоящата година очакванията са те да бъдат малко над 300 000.

Виждате какъв огромен спад има на един структуроопределящ пазар. В момента трябва да спрем туристическото мълчание, да спрем свободното падане и да се опитаме да се изтласкаме от дъното, каза министърът.

Според Димитров ключът към възстановяването на германския пазар е активна държавна политика за стимулиране на въздушния транспорт.

Германските туроператори очакват от българската държава да покаже интерес и да застане зад българския туристически продукт. Изключително важно е да се работи с авиопревозвачите. Това минава през държавни гаранции, през програми за обезпечения и покриване на риска на полетите, заяви той.

Министърът посочи, че в България вече съществува един действащ и един подготвян фонд за авиационна свързаност по Черноморието, но според него е необходим по-мащабен механизъм с участието на държавата, общините и туристическия бизнес.

Иска ми се да видя един обединен сектор, в който общините, министерството и бизнесът успяват да създадат работещ фонд, който да подпомага авиопревозвачите. Всяка европейска държава разполага с подобен механизъм. България - не, коментира Димитров.

По думите му една от възможностите е възстановяване на схеми за стимулиране на авиокомпаниите чрез подкрепа за заетите места в самолетите.

Това е един от начините. Мярката беше въведена по време на ковид кризата и в много държави от ЕС се трансформира в постоянни фондове за подкрепа на туризма, обясни министърът.

Предстои по време на конференцията да бъдат обсъдени необходимите финансови параметри на подобна програма. Според Димитров Министерството на туризма вече работи съвместно с черноморските общини за използване на средства от фондовете за авиосвързаност, летищните оператори и държавния бюджет с цел привличане на повече туристи от Германия