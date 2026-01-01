15-годишен неправоспособен младеж от Благоевград е пострадал при пътнотранспортно произшествие, станало на пътя между село Покровник и село Падеш.

Инцидентът е регистриран на 14 юни около 16:22 часа. По първоначална информация младежът е управлявал мотоциклет „Кавазаки“, без поставен регистрационен номер, когато е загубил контрол над превозното средство.

В резултат на това той е паднал на пътното платно и се е ударил в предпазна мантинела.

Пострадалият е получил наранявания и охлузвания в областта на крайниците. Няма данни за опасност за живота му.

По случая е извършена проверка, а обстоятелствата около инцидента се изясняват.