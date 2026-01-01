Иран е решил да таксува някои плавателни съдове 2 милиона долара, за да преминават през Ормузкия проток, предаде NDTV. Огромната такса вече е въведена, което бележи нов подход към контрола върху критичния воден път, заяви иранският депутат Алаедин Боруджерди, член на парламентарната комисия по национална сигурност, пред държавния телевизионен оператор Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).

Според Боруджерди тази стъпка отразява това, което той нарича нов „суверенен режим“. „Събирането на 2 милиона долара транзитни такси от някои кораби, преминаващи през протока, показва силата на Иран“, каза той.

48-часов ултиматум за Ормузкия проток: Тръмп заплаши Иран

„Сега, тъй като войната има своята цена, трябва да направим това“, добави той, като заяви, че този ход демонстрира „властта“ на Ислямската република.

Изказванията на Боруджерди дойдоха след предупреждението на президента на САЩ Доналд Тръмп миналата седмица, че Съединените щати могат да нанесат удари по енергийната инфраструктура на Ислямската република, ако протокът не бъде отворен в рамките на 48 часа. Американският държавен глава заяви, че ако Иран не отвори протока, Щатите ще унищожат неговите „електроцентрали, като започнат с най-голямата“.