При 10 от общо 11 разследвани продавачи в България в социалните мрежи са предлагани кучета без поставен микрочип и без издаден европейски паспорт за домашен любимец. Това съобщават от фондация "Четири лапи" – България, позовавайки се на данни от международно разследване в края на 2025 г.

При девет от продавачите не може да бъде потвърдена регистрация на развъден обект, като някои от тях развиват мащабна дългогодишна дейност, сочат резултатите. От "Четири лапи" отбелязват още, че при шест от случаите кученцата са отделени от майките си твърде рано и обявени за продажба под минималната възраст от осем седмици.

Идентифицирани са нарушения на забраната за рязане на уши и опашки. При някои от предлаганите кучета се наблюдават нелекувани здравословни състояния.

В други случаи се установява неправомерно прехвърляне на отговорността за издаване на паспорт и поставяне на микрочип върху купувача, въпреки изискването за идентифициране на животното на името на първоначалния собственик (продавача) преди продажба. Предлагат се животни без необходимите ваксини, сочат още данните от разследването.

"Четири лапи" препоръчва бъдещите стопани да осиновяват кучета от местни приюти и организации за защита на животните, защото така се предоставя шанс за нов живот на животно в нужда, а и се взима куче, което е идентифицирано, кастрирано, ваксинирано срещу бяс и с изградена представа за характера и навиците му.

Европейският парламент прие на 19 юни 2025 г. законодателни мерки, с които се предлага забрана за продажба на кучета и котки в магазини за домашни любимци. Тази забрана е важна стъпка към хуманното отношение към тези животни, защото през годините многократно сме получавали сигнали за лошите условия в тези обекти, коментира за БТА преди година Ивелина Иванова, координатор към отдел "Програми" в българския офис на "Четири лапи".