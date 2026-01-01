Силен летен порой премина над София в следобедните часове и предизвика временни затруднения в някои части на града. Интензивният дъжд започна около 16:00 часа и продължи близо половин час, след което облаците се разсеяха, а над столицата отново изгря слънцето.

По информация на Столичната община по време на бурята са получени 12 сигнала за паднали дървета. По седем от тях вече работят общински екипи, а останалите пет се обработват от служители на Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Дъжд след снега: 35 сигнала за паднали клони и наводнени участъци в София (ВИДЕО)

Към момента няма постъпили сигнали за наводнени участъци или завирявания.

На терен са мобилизирани седем дежурни екипа на Столичната община, сред които и два екипа от оперативния дежурен център. Те извършват обходи на критични места в града, за да установят и отстранят евентуални щети след проливния дъжд.

От общината посочват, че продължават да следят обстановката и са в готовност да реагират при постъпване на нови сигнали. Към момента времето в София се е нормализирало.