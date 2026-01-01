Най-малко 40 души са били екзекутирани в Иран по обвинения, свързани с „националната сигурност“, от началото на годината, сред тях 18 протестиращи, съобщи Организацията на обединените нации.

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„Властите засилиха жестоките репресии, арестуваха хиляди хора и наложиха още по-тежки ограничения върху гражданското пространство. Те са екзекутирали най-малко 40 души по обвинения, свързани с националната сигурност, от началото на годината, включително 18 протестиращи“, заяви върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк.