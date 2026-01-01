Доналд Тръмп, окрилен от постигнатото споразумение с Техеран, пристига по-късно днес в Евиан във Франция за срещата на върха на Г-7. Домакинът на форума, президентът на Франция Еманюел Макрон възнамерява да използва този дипломатически пробив, за да постави началото на френско-британска международна мисия за подпомагане на повторното отваряне на стратегическия Ормузки проток.

„Средствата са осигурени и готови за разгръщане“, подчерта френският президент в Екс, малко след обявяването на споразумението между Вашингтон и Техеран, което трябва да позволи повторното отваряне на този жизненоважен за световната търговия морски път, който в момента е блокиран.

Страните от Г-7 (без САЩ) отказаха да се включат във войната в Близкия изток през пролетта, но се подготвят да се намесят за обезопасяване на Ормузкия проток след конфликта.

Това „спешно“ отваряне трябва да бъде „безусловно“, подчерта Еманюел Макрон, след като Техеран обмисляше въвеждане на такса за преминаване.

В очакване на церемонията по подписването на споразумението между Вашингтон и Техеран, планирана за петък в Женева според Пакистан, големите сили от Г-7 ще обсъждат от днес до сряда „последиците от това споразумение, подкрепата за Ливан, повторното отваряне на Ормузкия проток в дългосрочен план и, разбира се, постигането на споразумение за ядрената програма и ракетите на Иран“, заяви френският президент в Инстаграм.

Тези въпроси ще бъдат дискутирани и във вторник в присъствието на лидерите на Египет, Обединените арабски емирства и Катар, добави той.

Американският президент, известен с това, че не гори от ентусиазъм да участва в подобни многостранни срещи и с постоянните си провокации, трябва да се появи в Евиан в 17:00 часа местно време (15:00 по Гринуич) за среща с френския си колега.

Двамата лидери ще имат нова възможност да изпитат силата на своето ръкостискане след много енергичното им първо ръкуване по време на срещата им през 2017 г. Сега де факто те ще изпитат и силата на добрите си отношения, които бяха разклатени от американските претенции към Гренландия, търговската война и конфликта в Иран.

След това ще последва официална вечеря с останалите членове на Г-7 (Германия, Канада, Италия, Япония, Великобритания).

Всичко това в идиличната обстановка на Евиан Ле Бен, курортен град в Алпите, далеч от антиглобалистите, които демонстрираха вчера в Женева и влязоха в сблъсъци с полицията.

Еманюел Макрон, който дълго време се представяше като привилегирован партньор на Доналд Тръмп в Европа, вече показва известна опозиция, макар и да продължава да поддържа отношения с непредсказуемия президент на САЩ. В негова чест ще бъде дадена вечеря в сряда във Версайския дворец.

Френският президент, домакин за втори път на среща на върха на Г-7 след тази в Биариц през 2019 г., залага на последното си участие в този клуб на индустриалните сили, за да постигне дипломатически успех.

„Това ще бъде среща на кризите и на конкретните резултати“, обещава президентството на Франция.

Ключовата дума е „сближаване“ – от една страна между Тръмп и европейците, които са на противоположни позиции по много въпроси, както и от друга страна между страните от Г-7 и поканените държави в срещата (Бразилия, Индия, Кения, Южна Корея и Египет).

Освен ангажименти за Близкия изток, Макрон се надява да убеди Тръмп да бъде по-отзивчив към Киев и по-малко отзивчив към Владимир Путин, за да се сложи край на войната в Украйна.

Американският президент ще участва утре в сесия за Украйна в присъствието на украинския президент Володимир Зеленски, като не е изключена и отделна среща след телефонния им разговор от неделя по повод 80-ия рожден ден на американския лидер.

Очакванията за тази среща на върха са големи. Първо, тя „трябва да се утвърди като формат, който работи, преди да премине под американско председателство през 2027 г.“, предупреждава европейски източник в Брюксел.

Друг проблем са глобалните макроикономически дисбаланси. Трябва да се каже на САЩ, че митата „бяха лоша идея и трябва постепенно да бъдат премахнати“, а на Китай – „бъдете по-строги с държавните субсидии и развийте вътрешния си пазар“, вместо да изнасяте масово, обобщи Макрон.

Темата е важна за Тръмп, който започна глобална протекционистка политика, засегнала дори съюзниците от Г-7.

Франция е поканила и няколко „ръководители на глобални технологични компании“, включително Сам Олтман и Дарио Амодей, ръководители съответно на „Оупън Ей Ай“ и „Антропик“, на обяд в сряда, посветен на регулирането на изкуствения интелект и забраната на социалните мрежи за непълнолетни.

Очакват се напрегнати дебати с Вашингтон, който настоява за ограничаване на достъпа на „всеки чужд гражданин“ до ИИ модели – мярка, която сериозно засяга „Антропик“.