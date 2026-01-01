Двама 18-годишни младежи са задържани за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди след инцидент по време на абитуриентски празненства в Перник.

Случаят е от нощта на 12 срещу 13 юни, малко преди полунощ. По първоначални данни в ресторант в квартал „Изток“ е възникнал скандал между представители на две компании, празнуващи абитуриентски балове. Напрежението бързо ескалирало и прераснало във физическа саморазправа.

При инцидента е пострадал 50-годишен мъж, който е получил наранявания в областта на главата.

След подаден сигнал на телефон 112 на място са изпратени служители на Второ районно управление. В хода на предприетите оперативно-издирвателни действия полицаите са установили и задържали двама 18-годишни младежи, заподозрени за извършители на деянието.

На двамата е наложена полицейска мярка за задържане за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента.