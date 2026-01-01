Непълнолетен водач без свидетелство за управление е самокатастрофирал с автомобил в района на село Косача, след като е шофирал под въздействието на алкохол.

Инцидентът е станал в ранните часове на 13 юни, около 06:40 часа. След подаден сигнал на място пристигнали полицейски служители, които установили лек автомобил, управляван от 17-годишен местен жител.

При извършената проверка с техническо средство е установено, че младежът е седнал зад волана с концентрация на алкохол от 1,64 промила в издишания въздух. Освен това той е бил неправоспособен водач.

Непълнолетният е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Той е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

По случая е образувано бързо производство, а разследването продължава под надзора на прокуратурата.