Трънски полицаи разследват случая със смъртта на куче, открито в двор на частен имот в село Проданча.

Сигналът е подаден на 13 юни малко преди 15:00 часа от 50-годишен мъж, собственик на животното. Той съобщил, че е намерил кучето си мъртво в двора на имота и изразил съмнение, че то е било простреляно. По думите му не е виждал животното от около седмица.

След получаване на сигнала на място незабавно са изпратени служители на Районното управление в Трън и ветеринарен лекар. При извършения оглед е установено, че трупът на кучето е в напреднал стадий на разложение.

Извършената аутопсия не е установила следи от насилие. Специалистите не са открили входно-изходни рани от огнестрелно оръжие, нито наличие на проектил в тялото на животното.

По случая е образувано досъдебно производство. За случая е уведомена прокуратурата, а разследването продължава.