Благомир Коцев съобщи, че победителката на „Евровизия“ 2026 DARA ще стане почетен гражданин на Варна.

„Потърсих Дара, за да я поздравя лично с главозамайващия успех на Евровизия“, написа във Facebook профила си кметът на Варна Благомир Коцев.



„Предложих на екипа й от Виена БАНГАРАНГА да дойде в морската столица за Деня на Варна! Ще организираме специално посрещане за нашето момиче, за да отпразнуваме заедно нейния талант и безпрецедентния й триумф на световната сцена“, допълни той.



Титлата „почетен гражданин“ ще й връчат под виковете на цяла Варна в Деня на Варна.



„Дара казва, че БАНГАРАНГА е усещане. Варна също е такова. Така че купонът ще е до зори с БАНГАВАРНА“, пише още Коцев.