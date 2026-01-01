Десет души загинаха при въоръжено нападение в централно Мексико в неделя, в това, което изглежда е семеен конфликт, съобщиха местни власти. Инцидентът е поредната проява на насилие в страната, която се готви да бъде един от домакините на Световното първенство по футбол следващия месец.

Стрелбата е извършена в дом в община Теуицинго, намираща се на около 200 километра южно от столицата Мексико Сити. Деветима от жертвите са починали на място от огнестрелни наранявания, а една жена е починала по време на транспортирането ѝ до болница, съобщиха прокурорите. Сред загиналите са шестима мъже, три жени и едно непълнолетно лице.

„Работната ни версия в разследването е, че това е семеен въпрос", заяви прокурорът на щата Пуебла Идамис Пастор. От 10-те жертви шест са членове на едно семейство, а останалите четирима са „работници", добави тя. Мотивът за престъплението все още не е изяснен.

На местопрестъплението са изпратени военни, членове на Националната гвардия и полицейски служители.